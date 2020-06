01.06.2020 ( vor 6 Tagen )



Nach den Schüssen auf einen 22-Jährigen an einer Bushaltestelle in Nach den Schüssen auf einen 22-Jährigen an einer Bushaltestelle in Hamburg -Bergedorf am Samstagabend hat die Polizei am Sonntagabend zwei Tatverdächtige festgenommen. Gegen einen 20-Jährigen wurde ein Haftbefehl erlassen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 22 Jahre alte mutmaßliche Mittäter wu 👓 Vollständige Meldung