02.06.2020 ( vor 4 Stunden )



Das Kind konnte sich und seine Eltern retten: Ein Mädchen hat in Mecklenburg-Vorpommern gezündelt. Eine Scheune voll mit Stroh ist bis auf die Grundmauern abgebrannt. Ein fünfjähriges Mädchen hat am Montagabend ein Feuer in einer Scheune in Dishley in Mecklenburg-Vorpommern entfacht. Wie die Polizei mitteilte, brannte die Scheune bis auf die Grundmauern nieder. Das Mädchen konnte sich rechtzei... 👓 Vollständige Meldung