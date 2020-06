Yase RT @n_roettgen: Was #Trump tun muss? Ein Verbrechen beim Namen nennen, um Vergebung bitten & Präsident aller Amerikaner sein wollen. Das Mi… vor 8 Minuten Rein Wagenaar RT @n_roettgen: Was #Trump tun muss? Ein Verbrechen beim Namen nennen, um Vergebung bitten & Präsident aller Amerikaner sein wollen. Das Mi… vor 22 Minuten 🌍Friedrich🌍Zywitza🌏stays at home RT @n_roettgen: Was #Trump tun muss? Ein Verbrechen beim Namen nennen, um Vergebung bitten & Präsident aller Amerikaner sein wollen. Das Mi… vor 24 Minuten Ely Ramirez RT @n_roettgen: Was #Trump tun muss? Ein Verbrechen beim Namen nennen, um Vergebung bitten & Präsident aller Amerikaner sein wollen. Das Mi… vor 27 Minuten Daniel Röttger RT @n_roettgen: Was #Trump tun muss? Ein Verbrechen beim Namen nennen, um Vergebung bitten & Präsident aller Amerikaner sein wollen. Das Mi… vor 31 Minuten Liberaletta RT @n_roettgen: Was #Trump tun muss? Ein Verbrechen beim Namen nennen, um Vergebung bitten & Präsident aller Amerikaner sein wollen. Das Mi… vor 33 Minuten