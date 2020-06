03.06.2020 ( vor 7 Stunden )



-Torwart Alexander Nübel wechselt im Sommer zum Schalke -Torwart Alexander Nübel wechselt im Sommer zum FC Bayern München. Für Ersatzkeeper Sven Ulreich ist klar, dass er nicht als Nummer drei im Verein bleiben will. Bayern Münchens Ersatztorwart Sven Ulreich will sich in der Frage nach seiner weiteren Zukunft Zeit lassen. "Vorstellbar ist alles. 👓 Vollständige Meldung