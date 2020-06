Mainz 05 will in Frankfurt sportliche Wende einleiten Nach fünf sieglosen Spielen in Serie will der FSV Mainz 05 im Rhein-Main-Derby bei Eintracht Frankfurt die sportliche Wende einleiten. In der Partie am heutigen...

t-online.de vor 11 Stunden - Sport Auch berichtet bei • Augsburger Allgemeine