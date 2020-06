07.06.2020 ( vor 2 Stunden )

Mehrere freilaufende Rinder haben am Freitagabend in Eberswalde (Barnim) zeitweise den Bahnverkehr auf der Strecke Berlin-Stralsund lahmgelegt. Die Tiere seien in der Nähe der Bahnstrecke herumgeirrt, berichtete die Polizei am Sonntag. Mit Unterstützung eines Hubschraubers der Bundespolizei konnten