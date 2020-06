07.06.2020 ( vor 5 Stunden )



Der zuletzt in vier Spielen ungeschlagene Karlsruher SC hat den Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz der 2. Liga verpasst. Die Badener erhielten mit dem 0:1 (0:1) am Sonntag beim FC Erzgebirge Aue einen Dämpfer. Die Sachsen sind mit dem ersten Sieg nach drei Spielen sowie 41 Zählern so gut wie sicher