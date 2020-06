07.06.2020 ( vor 2 Tagen )



(dpa) - In einer furiosen Schlussphase hat Philipp Max dem FC Augsburg im Zitterduell mit dem 1. Augsburg (dpa) - In einer furiosen Schlussphase hat Philipp Max dem FC Augsburg im Zitterduell mit dem 1. FC Köln zumindest einen Punkt gerettet. Nur zwei Minuten nach dem vermeintlichen Siegtreffer von Joker Anthony Modeste (86.) für die Rheinländer glich der Linksverteidiger (88.) zum 1:1 (0:0) no 👓 Vollständige Meldung