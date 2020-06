08.06.2020 ( vor 2 Tagen )



Die Familie ist zu Hause, der zehnjährige Sohn spielt in seinem Zimmer. Kurz darauf finden die Geschwister ihn regungslos, Reanimationsversuche bleiben ohne Erfolg. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft. Schreckliche Entdeckung am Sonntag in Stockelsdorf bei Lübeck: Während die Familie im Haus ist, stirbt ein zehnjähriger Junge allein in seinem Zimmer. Die Geschwisterkinder fanden die Leiche, wi... 👓 Vollständige Meldung