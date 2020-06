09.06.2020 ( vor 3 Tagen )



Die Vorwürfe gingen bis hin zu Vetternwirtschaft: Nun haben die Regierungsfraktionen die heutige EU-Chefin Ursula von der Leyen in der Berater-Affäre weitgehend entlastet. Politiker von Union und SPD haben die frühere Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen in der Berateraffäre weitgehend entlastet. In dem Abschlussbericht der Regierungsfraktionen zur Arbeit des Untersuchungsausschusses w... 👓 Vollständige Meldung