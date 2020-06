10.06.2020 ( vor 10 Stunden )



Der Polizeieinsatz beim Terroreinsatz in Halle ist Thema im Magdeburger Landtag. Der zuständige Untersuchungsausschuss will dazu heute mehrere hochrangige Polizisten als Zeugen befragen. Neben den Chefs der Polizeibehörden in Halle soll auch der Einsatzleiter befragt werden. Zudem wird der Bundesvor Der Polizeieinsatz beim Terroreinsatz in Halle ist Thema im Magdeburger Landtag. Der zuständige Untersuchungsausschuss will dazu heute mehrere hochrangige Polizisten als Zeugen befragen. Neben den Chefs der Polizeibehörden in Halle soll auch der Einsatzleiter befragt werden. Zudem wird der Bundesvor 👓 Vollständige Meldung