Die Corona- Pandemie trifft die Türkei hart – die Lira ist so schwach, wie niemals zuvor. Doch Erdogan macht sich in der Krise rar, seine Regierung agiert halbherzig. Für den türkischen Präsidenten geht es nun um alles. Recep Tayyip Erdogan ist kein Mann der leisen Töne. Besonders in Krisenzeiten nahm der türkische Präsident oft ein Mikrofon in die Hand, kritisierte politische Gegner und inter...