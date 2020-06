11.06.2020 ( vor 16 Stunden )

Die Basketballer von Fraport Frankfurt haben mit einer Energieleistung beim Meisterturnier der Bundesliga in München im dritten Spiel ihren ersten Sieg erzwungen. Die Hessen besiegten am Donnerstag im Audi Dome in einer bis zur Schlusssirene ausgeglichenen und sehr physischen Partie Rasta Vechta mit