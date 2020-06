Strobelspaene In #Berlin gibt es derzeit 374 aktive #COVID19-Fälle bei 3,8 Mio. Einwohnern. Donnerstag gab es 29 Neuinfektionen.… https://t.co/zz2iN0cGsK vor 6 Stunden Hartmut Koschyk RT @Tagesspiegel: Die Zahl der aktiven #Coronavirus-Fälle in #Berlin ist wieder gestiegen: auf 374. Am Donnerstag gab es 29 gemeldete Neuin… vor 7 Stunden Christian Lehmann Kannste dir nicht ausdenken. https://t.co/76Vvw2xQ44 vor 8 Stunden Klimek RT @Tagesspiegel: Die Zahl der aktiven #Coronavirus-Fälle in #Berlin ist wieder gestiegen: auf 374. Am Donnerstag gab es 29 gemeldete Neuin… vor 9 Stunden Birgit Lissowsky RT @Tagesspiegel: Die Zahl der aktiven #Coronavirus-Fälle in #Berlin ist wieder gestiegen: auf 374. Am Donnerstag gab es 29 gemeldete Neuin… vor 9 Stunden AbdulKader Ajam RT @Tagesspiegel: Die Zahl der aktiven #Coronavirus-Fälle in #Berlin ist wieder gestiegen: auf 374. Am Donnerstag gab es 29 gemeldete Neuin… vor 9 Stunden