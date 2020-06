12.06.2020 ( vor 6 Stunden )



Das Wochenende in Nordrhein-Westfalen bringt teils heftige Gewitter, Starkregen und Hagel mit sich. "Es wird sehr ungemütlich", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag. Der Start ins Wochenende am Freitag bleibt aber zunächst angenehm mit Temperaturen zwischen 24 und 28 G