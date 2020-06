Werder Bremen hat beim Duell Letzter gegen Vorletzter Paderborn klar besiegt und schöpft wieder Hoffnung im Abstiegskampf. Der Aufsteiger dagegen ist so gut wie...

Bremen feiert wichtiges Schützenfest Werder Bremen hat in der deutschen Bundesliga seine Chancen auf den Klassenerhalt am Leben gehalten. Der abstiegsbedrohte Club gewann am Samstag mit 5:1 bei...

