Rolfes: Schaffen Einzug in die Champions League Sportdirektor Simon Rolfes hat keine Zweifel an einem Einzug von Bayer Leverkusen in die kommende Champions-League-Saison.

Augsburger Allgemeine vor 3 Stunden - Sport





Sportdirektor Bayer Leverkusen - Rolfes: Schaffen Einzug in die Champions League Leverkusen (dpa) - Sportdirektor Simon Rolfes hat keine Zweifel an einem Einzug von Bayer Leverkusen in die kommende Champions-League-Saison. "Ich bin fest davon...

t-online.de vor 3 Stunden - Sport





Leipzig will zum dritten Mal in die Champions League Fußball-Bundesligist RB Leipzig kann den Einzug in die Champions League nahezu perfekt machen. Mit einem Sieg am heutigen Mittwoch bei Fortuna Düsseldorf...

t-online.de vor 10 Stunden - Sport



Transfermarkt: Wirbel um Werner - Leipzig vor Einzug in Champions League Leipzig (dpa) - Doppel-Stress um die Champions League: Mit einem Sieg gegen Fortuna Düsseldorf am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) kann RB Leipzig den erneuten Einzug...

t-online.de vor 20 Stunden - Sport