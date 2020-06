18.06.2020 ( vor 8 Stunden )



Zwei Jugendliche haben in Essen einen Elfjährigen niedergeschlagen und beraubt. Die Beute betrug wenige Euro, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Polizei sprach von einem "feigen Überfall". Der Junge sei am Dienstag beim Joggen am Haupteingang eines Friedhofsgeländes vorbeigekommen, als ihn