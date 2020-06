Verschickungskinder in Westdeutschland: Ohrfeigen, bis alle still sind Bis in die 1980er Jahre wurden Kinder über Wochen auf Kur geschickt und dort misshandelt – für viele eine traumatische Erfahrung. Eine Erinnerung. mehr...

taz vor 1 Woche - Leben





Proteste in den USA: Streit um Namen, Statuen und Flaggen Den Rassismus bei der Wurzel packen - für viele Amerikaner bedeutet das auch, die Erinnerung an ihre Vorfahren aus den Südstaaten zu überdenken. Doch wo...

Augsburger Allgemeine vor 1 Woche - Politik Auch berichtet bei • stern.de