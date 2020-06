Trainer SC Freiburg - Christian Streich war Bayern-Fan: "Ich schäme mich nicht"

SC Freiburg will gegen Schalke 04 Rang acht sichern Der SC Freiburg will im letzten Saisonspiel der Fußball-Bundesliga am heutigen Samstag gegen den FC Schalke 04 Rang acht sichern. Trainer Christian Streich hat...

t-online.de vor 1 Tag - Deutschland Auch berichtet bei • Augsburger Allgemeine