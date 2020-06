Qukser von Heute Wir stopfen die Autoindustrie mit Steuergeldern voll, mit dem Argument dass so viele Arbeitsplätze daran hängen wür… https://t.co/PfwDLxnazA vor 33 Minuten Simon Kölsch Meine letzte Erfahrung mit Galeria Kaufhof Karstadt war vor ein paar Jahren: „Für die haben wir nix“ „???“ „ja sie… https://t.co/i4NnzIgtCZ vor 1 Stunde Elisabeth Frick-T. @MarignoniMartin Apropos gibt es wohl in Österreich auch: 50,1 % von Karstadt und Galeria Kaufhof gehören wem? vor 2 Stunden Claas Gefroi Der Retter (und Multimilliardär) Benko ist nichts als ein Zerstörer. Auch in Hamburg schließt er mehrere Häuser, wä… https://t.co/DER6Pq20YC vor 3 Stunden Susanne Winchester RT @ndr: Die angekündigte Schließung von vier Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof in Hamburg sorgt für Fassungslosigkeit. Auch Karstadt S… vor 4 Stunden ThereIsNoPlan(et)B Das Problem beim #Geschäftsmodell von #Galeria #Karstadt #Kaufhof ist auch: statt sich auf wenige Produkte zu konze… https://t.co/6N44if9a4I vor 4 Stunden