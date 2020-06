Matthäus-Kolumne - "Schlechter geht's nicht": Matthäus schießt gegen HSV und stellt Präsident in Frage Rekordnationalspieler Lothar Matthäus grätscht in seiner Sky-Kolumne gegen den HSV. "Seit fünf, sechs Jahren ist es mittlerweile so, dass man permanent denkt:...

Focus Online vor 10 Stunden - Sport