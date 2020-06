23.06.2020 ( vor 4 Stunden )



Er hat's geschafft: Iyad Abo Faroch flüchtete mit seiner Familie vor dem Krieg aus Aleppo. In Berlin kam er in eine Willkommensklasse, nun geht es weiter. 👓 Vollständige Meldung