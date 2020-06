23.06.2020 ( vor 10 Stunden )

Zahlreiche Corona-Infektionen bei Tönnies haben für Empörung gesorgt. Die Forderungen nach klaren Reformen in der Fleischindustrie haben neuen Auftrieb erhalten. Auch die Bevölkerung hat eine einhellige Meinung. Der Corona- Ausbruch bei Tönnies hat eine neue Dynamik in die Debatte über die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie gebracht. Wegen inzwischen weit über 1.300 Infektionen bei dem U...