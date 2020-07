26.06.2020 ( vor 6 Tagen )

Für das Zeigen des Hitlergrußes vor einem Abgeordneten Büro der Grünen in Zwickau ist ein 43 Jahre alter Mann zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Das Amtsgericht verhängte am Freitag in einem beschleunigten Verfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ei