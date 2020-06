28.06.2020 ( vor 18 Stunden )

Zweitligist 1. FC Heidenheim will sich mit einem Sieg bei Arminia Bielefeld am heutigen Sonntag die Relegation um den Aufstieg in die Fußball -Bundesliga sichern. Bei drei Punkten gegen den Zweitliga-Meister und sicheren Aufsteiger Bielefeld könnte der Tabellenvierte Hamburger SV nicht mehr am Dritte