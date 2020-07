30.06.2020 ( vor 17 Stunden )



Weitere Themen in den Fragen des Tages: Die Berliner Wohnungspreise steigen, Söder will täglich 30.000 Weitere Themen in den Fragen des Tages: Die Berliner Wohnungspreise steigen, Söder will täglich 30.000 Coronavirus -Tests und der Mindestlohn wird erhöht. 👓 Vollständige Meldung