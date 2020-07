01.07.2020 ( vor 3 Stunden )



(dpa) - Der 1. FC Nürnberg bezieht vor dem Relegationshinspiel um den Verbleib in der 2. Nürnberg (dpa) - Der 1. FC Nürnberg bezieht vor dem Relegationshinspiel um den Verbleib in der 2. Fußball Bundesliga ein Kurz-Trainingslager. Wie der neunmalige deutsche Meister mitteilte, bereitet sich die Mannschaft von Interims- Trainer Michael Wiesinger an bis Samstag in Neustadt an der Donau auf 👓 Vollständige Meldung