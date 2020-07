02.07.2020 ( vor 5 Stunden )



Auf der Überholspur der Autobahn 20 ist der Fahrer eines Transporters vermutlich am Steuer gestorben. Augenzeugen fiel das stehende Fahrzeug am frühen Donnerstagmorgen in der Nähe von Neubrandenburg auf. Wie ein Polizeisprecher sagte, bargen Beamte darauf den Mann und seinen Transporter. Vorbeifahre Auf der Überholspur der Autobahn 20 ist der Fahrer eines Transporters vermutlich am Steuer gestorben. Augenzeugen fiel das stehende Fahrzeug am frühen Donnerstagmorgen in der Nähe von Neubrandenburg auf. Wie ein Polizeisprecher sagte, bargen Beamte darauf den Mann und seinen Transporter. Vorbeifahre 👓 Vollständige Meldung