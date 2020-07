03.07.2020 ( vor 3 Tagen )



Der deutsche Menschenrechtler Peter Steudtner ist in der Türkei von Terrorvorwürfen freigesprochen worden – ebenso wie ein Kollege. Andere Aktivisten wurden dagegen zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Peter Steudtner ist freigesprochen worden. Auch sein schwedischer Kollege Ali Gharavi erhielt Freispruch, wie das Gericht am Freitag in Istanbul entschied. Vor dem erwarteten Urteil im Prozess...