03.07.2020 ( vor 4 Stunden )



In der Corona- In der Corona- Krise sind die Missstände in Schlachtbetrieben in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Jetzt hat sich der Bundestag fraktionsübergreifend für einen Umbau der Tierhaltung ausgesprochen. Angesichts der Corona-Ausbrüche in der Fleischbranche wächst der Druck für bessere Bedingungen in d 👓 Vollständige Meldung