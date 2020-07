03.07.2020 ( vor 3 Stunden )



Mit Schüssen aus dem Fenster seiner Wohnung hat ein betrunkener 32-Jähriger in Mit Schüssen aus dem Fenster seiner Wohnung hat ein betrunkener 32-Jähriger in Nürnberg einen personalintensiven Polizeieinsatz ausgelöst. Es stellte sich heraus: Es handelte sich um eine Schreckschusswaffe. Der Mann wurde dennoch festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Ein Anwohner hatte am Freita 👓 Vollständige Meldung