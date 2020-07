04.07.2020 ( vor 1 Tag )



Das Wetter in Deutschland bleibt in Richtung Wochenende erst noch wechselhaft. Doch in einigen Regionen kommt der Sommer zurück. Die warmen Temperaturen bleiben allerdings nicht lange. Meteorologin Stefanie Scharping ist überzeugt: Für kurze Zeit kommt der Sommer in Teilen Deutschlands zurück. In de Das Wetter in Deutschland bleibt in Richtung Wochenende erst noch wechselhaft. Doch in einigen Regionen kommt der Sommer zurück. Die warmen Temperaturen bleiben allerdings nicht lange. Meteorologin Stefanie Scharping ist überzeugt: Für kurze Zeit kommt der Sommer in Teilen Deutschlands zurück. In de 👓 Vollständige Meldung