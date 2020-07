04.07.2020 ( vor 1 Stunde )



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fiel der Mann vier Meter in die Tiefe. Ermittlungen zu dem Arbeitsunfall in Neuland laufen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fiel der Mann vier Meter in die Tiefe. Ermittlungen zu dem Arbeitsunfall in Neuland laufen. 👓 Vollständige Meldung