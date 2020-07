07.07.2020 ( vor 2 Stunden )



Erinnern Sie sich noch an Michael Born? Den Filmfälscher? Günther Jauch stolperte in seiner Tätigkeit für das RTL-Magazin "stern TV" über dessen Betrugsskandal – und hüllt sich seitdem in einen Mantel des Schweigens. "Zum Glück vergessen wir ja auch eine ganze Menge" urteilte Günther Jauch 2010 für Erinnern Sie sich noch an Michael Born? Den Filmfälscher? Günther Jauch stolperte in seiner Tätigkeit für das RTL-Magazin "stern TV" über dessen Betrugsskandal – und hüllt sich seitdem in einen Mantel des Schweigens. "Zum Glück vergessen wir ja auch eine ganze Menge" urteilte Günther Jauch 2010 für 👓 Vollständige Meldung