08.07.2020 ( vor 6 Stunden )



Die Erwartungen an die deutsche EU-Ratspräsidentschaft sind groß – genauso wie die Probleme, vor denen die EU steht. Vor dem EU-Parlament stellt Angela Die Erwartungen an die deutsche EU-Ratspräsidentschaft sind groß – genauso wie die Probleme, vor denen die EU steht. Vor dem EU-Parlament stellt Angela Merkel ihre Pläne vor. Die Rede im Livestream und im Ticker. Am ersten Juli hat Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft von Kroatien übernommen. Für 👓 Vollständige Meldung