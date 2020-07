10.07.2020 ( vor 1 Woche )



Eine 20 Jahre alte Frau muss sich von heute (9.00 Uhr) an vor dem Landgericht Bremen wegen Mordverdachts verantworten. Sie soll am 31. Januar in Bremen ihren 24-jährigen Freund in der gemeinsamen Wohnung mit einem scharfkantigen Gegenstand tiefe und breite Schnittwunden zugefügt haben. Der Mann sei