Ein türkisches Gericht hat den Status der berühmten Hagia Sophia in Istanbul als Museum annulliert. Damit ist der Weg für die Umwandlung der einstigen Kirche in eine Moschee frei. Das Oberste Verwaltungsgericht in der Türkei hat einem Bericht zufolge den Weg frei gemacht, damit das berühmte Gebäude Hagia Sopha in Istanbul künftig als Moschee genutzt werden kann. Das Gericht annullierte am Frei...