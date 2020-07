11.07.2020 ( vor 7 Stunden )



Hannover (dpa/lni) - Zum letzten Mal werden an diesem Wochenende Hunderte von Fahrzeugen zu Autokultur-Events in Hannover erwartet. Die aufgrund der Corona- Hannover (dpa/lni) - Zum letzten Mal werden an diesem Wochenende Hunderte von Fahrzeugen zu Autokultur-Events in Hannover erwartet. Die aufgrund der Corona- Pandemie am 7. Mai gestartete Reihe zählte nach Veranstalterangaben zu den größten ihrer Art in Deutschland. Bereits zum dritten Mal spielt am S 👓 Vollständige Meldung