Seit dem Beginn der Corona-Krise sind in einigen Bundesländern mehr Fälle von häuslicher Gewalt registriert worden. Das hat eine Umfrage der Deutschen...

Mehr Gewalt von Rechtsextremisten in Hessen Die Zahl der rechtsextremistisch motivierten Gewalttaten in Hessen ist gestiegen. Nach dem am Donnerstag in Berlin präsentierten Verfassungsschutzbericht wurden...

t-online.de vor 3 Tagen - Politik