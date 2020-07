12.07.2020 ( vor 2 Stunden )

Nach der Krawallnacht von Stuttgart Ende Juni ermittelt die Polizei gegen mutmaßliche Täter. Dabei wollen die Beamten auch in den Stammbäumen der Verdächtigen stöbern. Warum denn das? Bei den Ermittlungen um die Randale von Stuttgart am 21. Juni interessiert sich die Polizei auch für die Stammbäume der Tatverdächtigen . Seit der Polizeipräsident der Stadt, Frank Lutz, dies am Donnerstagabend im ...