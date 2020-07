Karl Carstens: Der Bundespräsident und die "Säuberungsaktion"

13.07.2020 ( vor 5 Tagen )



Als Staatssekretär ließ Karl Carstens deutsche Waffen verdeckt in alle Welt verschiffen. Indonesiens Militär unterstützte er mutmaßlich beim Putsch. Nach den Massakern wurde er Bundespräsident. Der Genozid in Indonesien wirft einen Schatten auf das Wirken des späteren Bundespräsidenten Karl Carstens 👓 Vollständige Meldung