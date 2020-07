13.07.2020 ( vor 2 Stunden )



Neuhof (dpa) - Weil ein Güterzug in Osthessen auf einer Strecke von etwa 50 Kilometern Neuhof (dpa) - Weil ein Güterzug in Osthessen auf einer Strecke von etwa 50 Kilometern weiß es Pulver verloren hat, ist der Bahnfernverkehr zwischen Frankfurt und Kassel sowie zwischen Frankfurt und Erfurt am Montag umgeleitet worden. Wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte, wurden nach ersten E 👓 Vollständige Meldung