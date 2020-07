14.07.2020 ( vor 3 Stunden )



Am Morgen rücken Ermittler in Südniedersachsen und Sachsen-Anhalt aus. Hintergrund sind Gewaltdelikte in Goslar und Umgebung. Danach werden die Durchsuchungen noch ausgeweitet. Am Morgen rücken Ermittler in Südniedersachsen und Sachsen-Anhalt aus. Hintergrund sind Gewaltdelikte in Goslar und Umgebung. Danach werden die Durchsuchungen noch ausgeweitet. 👓 Vollständige Meldung