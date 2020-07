15.07.2020 ( vor 10 Stunden )



Ein Brite, der in Deutschland arbeitete, ist vor mehr als 20 Jahren das Opfer eines rassistisch motivierten Überfalls in Brandenburg geworden. Nun ist der querschnittsgelähmte Noël Martin gestorben. 24 Jahre nach einem Neonazi-Überfall in Brandenburg ist das britische Opfer Noël Martin einem Medienbericht zufolge gestorben. Der Mann, der seit dem Angriff querschnittsgelähmt war, starb am Dienst... 👓 Vollständige Meldung