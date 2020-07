17.07.2020 ( vor 5 Stunden )



Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler macht Hoffnung für den Ausbau des Medizin-Studiengangs in Oldenburg. Im Etat seines Ministeriums habe er 40 Millionen für die zunächst erforderlichen 80 Millionen Euro reserviert, sagte der CDU-Politiker der "Nordwest-Zeitung" (Freitag) in Oldenburg Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler macht Hoffnung für den Ausbau des Medizin-Studiengangs in Oldenburg. Im Etat seines Ministeriums habe er 40 Millionen für die zunächst erforderlichen 80 Millionen Euro reserviert, sagte der CDU-Politiker der "Nordwest-Zeitung" (Freitag) in Oldenburg 👓 Vollständige Meldung