19.07.2020 ( vor 6 Stunden )



Wen würden die Deutschen wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre? Die Union bleibt Spitzenreiter, die SPD kann zumindest leicht zulegen. Nur die AfD verliert dagegen an Zustimmung. Die SPD hat in der Wählergunst einer Umfrage zufolge leicht zugelegt und liegt nun nur noch knapp hinter den Grüne Wen würden die Deutschen wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre? Die Union bleibt Spitzenreiter, die SPD kann zumindest leicht zulegen. Nur die AfD verliert dagegen an Zustimmung. Die SPD hat in der Wählergunst einer Umfrage zufolge leicht zugelegt und liegt nun nur noch knapp hinter den Grüne 👓 Vollständige Meldung