19.07.2020 ( vor 9 Stunden )



Die Polizei hat die Suche nach einem 60-Jährigen, der am Freitag in Augsburg in den Lech gestürzt ist, eingestellt. "Für heute sind keine Suchmaßnahmen mehr geplant", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Wehre am Fluss sollen aber weiterhin von den Betreibern kontrolliert werden. Der 60-Jährige Die Polizei hat die Suche nach einem 60-Jährigen, der am Freitag in Augsburg in den Lech gestürzt ist, eingestellt. "Für heute sind keine Suchmaßnahmen mehr geplant", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Wehre am Fluss sollen aber weiterhin von den Betreibern kontrolliert werden. Der 60-Jährige 👓 Vollständige Meldung