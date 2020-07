19.07.2020 ( vor 2 Stunden )



Berlin (dpa) - Kanzleramtschef Helge Braun hat eine positive Bilanz der aktuellen Corona-Lage in Berlin (dpa) - Kanzleramtschef Helge Braun hat eine positive Bilanz der aktuellen Corona-Lage in Deutschland gezogen, zugleich aber zur Vorsicht gemahnt. "Derzeit kann man sagen: Wir haben Corona in Deutschland im Griff", sagte der CDU-Politiker der "Bild am Sonntag". "Aber das ist eine Momentaufnah 👓 Vollständige Meldung