20.07.2020 ( vor 9 Stunden )



Konstanz (dpa) - Erst soll sie ihn mit einem Fleischhammer geschlagen, dann mit Benzin überschüttet und schließlich angezündet haben: Eine 84 Jahre alte Frau steht von heute an wegen Mordes an ihrem ebenfalls betagten Ex-Mann vor dem Landgericht Konstanz. Laut Anklage hatte die Frau zunächst versuch Konstanz (dpa) - Erst soll sie ihn mit einem Fleischhammer geschlagen, dann mit Benzin überschüttet und schließlich angezündet haben: Eine 84 Jahre alte Frau steht von heute an wegen Mordes an ihrem ebenfalls betagten Ex-Mann vor dem Landgericht Konstanz. Laut Anklage hatte die Frau zunächst versuch 👓 Vollständige Meldung